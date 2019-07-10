Фото: pxhere.com
В Нью-Йорке появилось вертолетное такси
10 июля, 15:29Общество
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Компания Uber ввела в эксплуатацию в Нью-Йорке вертолетное такси.
Новый сервис получил название Uber Copter. Об этом информирует RNS.
Клиенты Uber Copter смогут добраться по воздуху из района Манхэттен в Международный аэропорт имени Кеннеди. Время полета до пункта назначения составляет порядка восьми минут. Услуга стоит 200 долларов.
Стать пассажиром вертолетного такси смогут лишь клиенты с высоким статусом в программе вознаграждений. При этом полеты осуществляет не сам Uber, а вертолетная компания HeliFlite из Нью-Джерси. Данная фирма планирует постепенно заменить вертолеты на автономные электрические летающие машины.
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