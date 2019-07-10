В Нью-Йорке появилось вертолетное такси

Клиенты Uber Copter смогут добраться по воздуху из района Манхэттен в Международный аэропорт имени Кеннеди. Время полета до пункта назначения составляет порядка восьми минут. Услуга стоит 200 долларов.

Стать пассажиром вертолетного такси смогут лишь клиенты с высоким статусом в программе вознаграждений. При этом полеты осуществляет не сам Uber, а вертолетная компания HeliFlite из Нью-Джерси. Данная фирма планирует постепенно заменить вертолеты на автономные электрические летающие машины.