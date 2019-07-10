В Башкирии синоптики опять обещают 35-градусную жару

Согласно прогнозам Башгидромета, сегодня, 10 июля, пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит +25,+30 градусов, по юго-востоку столбики термометров поднимутся до +35.

Жарко будет и все следующие три дня. Температура воздуха +21,+26, по юго-востоку до +31 градуса.