В Башкирии синоптики опять обещают 35-градусную жару
10 июля, 10:12ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Жаркая погода будет действовать несколько дней.
Согласно прогнозам Башгидромета, сегодня, 10 июля, пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит +25,+30 градусов, по юго-востоку столбики термометров поднимутся до +35.
Жарко будет и все следующие три дня. Температура воздуха +21,+26, по юго-востоку до +31 градуса.
12 июля местами также ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, днем локально град. Ветер южный умеренный при грозе порывы днем до сильного. Температура воздуха ночью +11,+16 градусов, днем +23,+28, по югу республики до +33.
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