В Башкирии после массовой гибели пчел стали гибнуть и птицы, питавшиеся ими

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкирии обратились в природоохранную прокуратуру и региональное управление Россельхознадзора с просьбой взять на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел в нескольких районах региона, сообщили в региональном отделении ОНФ.

По словам местных жителей, падеж стал результатом химической обработки сельскохозяйственных культур, в частности рапса. Данная процедура проводилась в том числе в период цветения, что категорически запрещено делать для определенных категорий веществ.

В этом году по рекомендации минсельхоза республики многие хозяйства значительно увеличили площади посева рапса, как высокодоходной культуры.

— Образцы падшей пчелы направлены в несколько лабораторий для выявления конкретного химиката, использование которого стало роковым, — рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкирии Мурад Шафиков. — Мы предполагаем, что во всех случаях использовался один препарат. Вполне возможно, что был нарушен регламент внесения химиката и не учтен его класс опасности, а может неправильно была подобрана концентрация вещества.

— Инцидент из-за несогласованности действий пчеловодов и аграриев в таком масштабе произошел впервые, — отметил он. — Поэтому региональному минсельхозу необходимо выработать систему взаимоотношений между ними, чтобы избежать таких ситуаций впредь.

Мурад Шафиков подчеркнул, что законодательством предусмотрено постановка ульев на учет (их необходимо «чипировать»), а места размещения ульев должны быть согласованы с органами местного самоуправления и отражены в соответствующих документах.

— Но большинство пчеловодов игнорирует данную норму. А если бы она работала в полной мере, то фермерам было бы запрещено обрабатывать поля в радиусе пяти километров от пасек. Трагедии, возможно, удалось бы избежать, — сказал Шафиков.

Одними пчелами в результате не обошлось. Сегодня также зафиксированы факты падежа мелких млекопитающих и птиц, которые питаются падшими и зараженными пчелами и другими насекомыми, что является серьезным ущербом для экосистемы, отголоски которого ощущаться будут еще долго.

Отметим, что с этой позицией выступил и врио министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. В беседе с корреспондентом «Эха Москвы в Уфе» он признался, что в массовой гибели пчел в Башкирии виновато неэффективное взаимодействие аграриев и пчеловодов.

В Стерлитамакском районе вблизи обработанных полей активисты ОНФ обнаружили место нелегального складирования канистр из-под химикатов, которые относятся к категории опасных отходов. Общественники вызвали сотрудников полиции и оформили акт изъятия.