Строительство крупного торгового центра могут заморозить в Югорске
В Югорске Ханты-Мансийского автономного округа могут приостановить строительство крупного торгового центра. На расположенный на улице Калинина объект документы выдали с нарушениями.
Совокупная площадь объекта составляет более 3 тысяч квадратных метров, а значит объект подлежит обязательной государственной регистрации. Но известно, что застройщики всячески стараются избежать этой процедуры. Об этом 10 июня сообщило издание muksun.fm.
Отмечается, что застройщики оформили строительство объекта так, будто оно производится в два этапа, каждый из которых подразумевает застройку менее 1500 квадратных метров. Формально такой метод позволяет обходить закон.
Но на самом деле застройка ведется на всей территории объекта одновременно. Это означает грубое нарушение Градостроительного кодекса РФ.
Примечательно, что городская администрация не реагирует на эти нарушения, что вызывает у общественности вопросы относительно заинтересованности властей в легализации этого проекта.