Спасатели и синоптики Башкирии вновь предупредили о штормовом ветре
10 июля, 18:13ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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При этом в ближайшие дни в Уфе и некоторых районах республики ожидается 35-градусная жара.
Согласно сведениям Башгидромета, в республике завтра, 11 июля, ожидается переменная облачность, град, кратковременные дожди, сильный ветер до 20 м/с. При этом температура воздуха составит по северу до +9, днем +22,+27, по юго-востоку до +31. Утром на отдельных участках автодорог туман с видимостью 500-1000 метров.
Ранее мы писали о том, что Гидрометцентр предсказал некоторые погодные аномалии в августе на территории Башкирии
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