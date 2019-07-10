Спасатели и синоптики Башкирии вновь предупредили о штормовом ветре

Согласно сведениям Башгидромета, в республике завтра, 11 июля, ожидается переменная облачность, град, кратковременные дожди, сильный ветер до 20 м/с. При этом температура воздуха составит по северу до +9, днем +22,+27, по юго-востоку до +31. Утром на отдельных участках автодорог туман с видимостью 500-1000 метров.