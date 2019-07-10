СМИ: украинским детям выступавшим в России запретили участвовать в «Евровидении»

Речь идет о детях, которые выступали на территории России после присоединения Крыма и начала войны на Донбассе. Об этом информирует RNS.

Оргкомитет просто отказывает детям в участии в отборе, либо прекращает их участие, либо аннулирует результаты. Ограничение накладывают как на сольных исполнителей, так и на целые музыкальные группы. Главной причиной отказов является планирование или осуществление концертной деятельности после 01.01.2014 на территории «государства-агрессора и/или на оккупированной территории».