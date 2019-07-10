СМИ: украинским детям выступавшим в России запретили участвовать в «Евровидении»
Украинские СМИ пишут, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не разрешает участвовать в детском песенном конкурсе «Евровидение» некоторым несовершеннолетним.
Речь идет о детях, которые выступали на территории России после присоединения Крыма и начала войны на Донбассе. Об этом информирует RNS.
Оргкомитет просто отказывает детям в участии в отборе, либо прекращает их участие, либо аннулирует результаты. Ограничение накладывают как на сольных исполнителей, так и на целые музыкальные группы. Главной причиной отказов является планирование или осуществление концертной деятельности после 01.01.2014 на территории «государства-агрессора и/или на оккупированной территории».
Также запрет на участие в «Евровидении» распространяется на детей, участвовавших в мероприятиях, которые были организованы государственными органами, учреждениями или другими хозяйствующими субъектами Российской Федерации, говорится в обновленной версии правил участия в «Евровидении».