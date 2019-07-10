Школьники из Башкирии, лишенные аттестатов из-за скандала с ЕГЭ, пересдадут экзамены

Сегодня, 10 июля, ио министра образования Башкирии Айбулат Хажин прокомментировал скандал вокруг сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии. Напомним, 16 выпускников местных школ лишены аттестатов из-за попытки фальсифицировать результаты ЕГЭ. Во время сдачи ЕГЭ они пользовались шпаргалками, смартфонами и другими техническими средствами явно не без ведома преподавателей. Подробности этой возмутительной истории были озвучены на совещании в правительстве РБ в понедельник.

Как сообщили «Вести-Башкортостан», после этого лишились своих должностей руководитель и заведующий районным отделом образования, а также директор школы, в которой произошло данное ЧП.

Что же касается школьников, то решено все-таки дать им возможность продолжить учебу, однако в вузы поступить им в этом году точно не удастся.