Семьи заживо сожженных влюбленных из Башкирии не довольны приговором суда

Сегодня, 10 июля, Верховный суд Башкирии вынес приговор убийце, чьей жертвой стала влюбленная пара. Мужчина сжег их заживо. Подробности сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, жестокое убийство произошло в марте 2018 года. Молодая пара пришла в гости к 29-летнему уфимцу Контантину Вавилову. Кода стемнело, влюбленные решили остаться переночевать в его квартире. Они заперлись на кухне, диван придвинули к двери, намекая на то, чтобы их не беспокоили.

Хозяину квартиры, судя по его показаниям, это не понравилось. Рассвирепев, он неожиданно решил отомстить очень жестоким способом. Взял бензин и поджег дверь. Молодые люди оказались в ловушке, потому что на окнах квартиры, расположенной на первом этаже, были установлены железные решетки. Тем не менее молодой девушке чудом удалось сбежать, а парень скончался после от ожогов.

К сожалению, через три недели в больнице умерла и девушка. Перед смертью она все-таки успела рассказать следователям, как все было на самом деле.

Подробности из зала суда рассказала журналистка ГТРК Башкортостан. Во время оглашения приговора обвиняемый предпочел отмолчаться, хотя ранее охотно давал показания и поражал своей невозмутимостью, даже когда говорил об обстоятельствах убийства. В начале следствия он подробно излагал суть происшедшего, но позже отказался от показаний и заявил, что в это время был в магазине и ничего не знает о причинах пожара.

Решением коллегии присяжных Константин Вавилов признан виновным. Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.