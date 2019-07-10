Радионова попросила кабмин выделить средства на ликвидацию экокатастрофы в Усолье
Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова рассказала о ситуации с экологической катастрофой в Усолье-Сибирском. На ее ликвидацию может потребоваться более двух миллиардов рублей.
Светлана Радионова считает, что следует страховать опасные предприятия от экокатастроф, и проблема в Усолье выступает лучшим примером. Сложившаяся там ситуация является на 100% виной владельца и следствием его безответственного поведения.
В настоящее время на территории полуразрушенного предприятия находится большой объем ртутьсодержащих остатков, передает РИА Новости.
Кроме этого, неизвестно содержание ряда емкостей, в которых находятся активные химические вещества. Плюс ко всему присутствует угроза, что нефтяные отходы могут попасть в реку, что вызовет катастрофические последствия.
«Сейчас ясно, что завод брошен, и это проблема государства, которому приходится тратить миллиарды рублей на ликвидацию последствий произошедшего. В связи с этим такие предприятия должны быть финансово обеспечены либо застрахованы», - сказала глава Росприродназдора.
По мнению Светланы Радионовой, следует ввести определенный финансовый механизм, который позволил бы ликвидировать такого рода ущербы. В ином случае имеется риск остаться на зараженной территории. В планах ведомства проверить лицензии добывающих предприятий, объекты которых не эксплуатируются. В случае нарушения лицензионных требований будут поданы документы в Роснедра с целью отзыва у них лицензий. Такие действия обусловлены несколькими проблемами: во-первых, большинство лицензий берутся и не разрабатываются, что с экономической точки зрения не представляет выгоды; во-вторых, требуется проверить качество исполнения условий, указанных в лицензиях.
«Это геологоразведка, при которой все разведочные мероприятия проводятся до момента добычи, ввода в эксплуатацию и постановки объекта на учет как опасного производственного объекта», - уточнила Светлана Радионова. При этом глава ведомства подчеркнула, что после добычи территория не должна быть заброшена, должен быть введен механизм или страхования, или резервирования на рекультивацию денежных средств.
В экологических вопросах крайне важна обратная связь, онлайн-наблюдение. Светлана Радионова, ведя аккаунт в Instagram, держит руку на пульсе. В настоящее время у главы Росприродназдора 2,5 тысячи подписчиков и она каждый день получает сообщения и комментарии касаемо мусорных свалок.
«Я перепроверяю любую информацию, но для того, чтобы проверить ее, следует ее получить. После этого можно выработать мнение и далее действовать», - резюмировала Светлана Радионова.