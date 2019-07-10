«Прошу у вас терпения»: Радий Хабиров вновь пообещал дольщикам вернуть им жилье

Врио главы республики, в частности, отметил, что у дольщиков — «тяжелое наследие», сегодня их число превалило за 8 тысяч человек, при этом это самое большое количество дольщиков в ПФО.

- Как я обещал, все дольщики свои квартиры получат. Мы работаем над этим регулярно и последовательно. По большинству объектов у нас есть ясное понимание финансовых схем и сроков достроя. Над другими ещё работаем. Все случаи с ними разные. Чаще всего это преступная безалаберность или просто мошенничество. И методы решения тоже разные. Вот так порой приходится «выбивать» законные квартиры для людей. Вновь обращаясь к дольщикам. Этот тяжелый путь нам предстоит пройти вместе. Прошу вас терпения и верить нам, - написал Радий Хабиров в своем Facebook.

Ранее, напомним, мы писали, что в Уфе до конца июля должны сдать долгострои «Миловский парк» и «Новобулгаково».

Также мы подробно писали о третьем республиканском съезде обманутых дольщиков, на котором Председатель инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк» Владимир Гуськов рассказал, что "за последние 2,5 года ни одна из дорожных карт, разработанных чиновниками, так и не сработала.

- Схема решения по «Миловскому парку» была утверждена у Радия Хабирова в начале февраля. Сейчас по истечении пяти месяцев можно сказать, что она находится на грани провала. То есть первые три дома по той схеме должны были быть сданы 1 июня. Сейчас уже июль – дома не сданы, ни один дом. И дай бог, если хотя бы один дом сдадут к сентябрю. Стройка практически стоит, - заявил Гуськов.