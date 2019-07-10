После интервью Первому каналу мужа Луизы Хайруллиной задержали в аэропорту в Уфе

Сегодня, 10 июля, Марат Хайруллин, муж старшего кассира салаватского отделения «Россельхозбанка», которая прославилась на весь мир тем, что похитила почти 25 млн рублей, был задержан практически сразу после прибытия в Уфу. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Причиной его задержания, по уточненным данным, стало то, что мужчина не явился в местный отдел полиции, чтобы отметиться, так как находился в это время на съемках ток-шоу «Пусть говорят» в Москве.

Кстати, интервью Марата Хайруллина уже появилось в открытом доступе. В нем он вновь заявил, что средства Луиза забирала из банка не единовременно, а постепенно, чуть ли не в течение двух лет. Началось всё с 50 тысяч рублей. Когда первый раз кража средств осталась незамеченной в банке, Луиза по настоянию мужа повторила этот поступок, потом делала это снова и снова. Максимум средств Марат тратил в виде ставок, мечтая выиграть крупную сумму.

Эксперты в студии Первого канала усомнились в его словах, заявив, что пропажа средств из банка на протяжении столь продолжительного времени не может оставаться незамеченной. Однако мужчина возразил, что все легко проверить — истории пополнений букмекерских аккаунтов, списания с карты.

Есть мнение, что версия про проигрыш является отвлекающим маневром, а на самом деле эти деньги где-то спрятаны. Тем не менее Марат Хайруллин обратился через Первый канал ко всей стране с просьбой собрать средства, чтобы возместить ущерб, причиненный его семьей банку, и тем самым спасти Луизу от строгого наказания.

Завтра, 11 июля, в Верховном суде Башкирии должно состояться рассмотрение жалобы Луизы Хайруллиной на применение к ней такой меры, как арест.