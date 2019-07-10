После интервью Первому каналу мужа Луизы Хайруллиной задержали в аэропорту в Уфе
Полицейские встретили его прямо у трапа самолета.
Сегодня, 10 июля, Марат Хайруллин, муж старшего кассира салаватского отделения «Россельхозбанка», которая прославилась на весь мир тем, что похитила почти 25 млн рублей, был задержан практически сразу после прибытия в Уфу. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Причиной его задержания, по уточненным данным, стало то, что мужчина не явился в местный отдел полиции, чтобы отметиться, так как находился в это время на съемках ток-шоу «Пусть говорят» в Москве.
Кстати, интервью Марата Хайруллина уже появилось в открытом доступе. В нем он вновь заявил, что средства Луиза забирала из банка не единовременно, а постепенно, чуть ли не в течение двух лет. Началось всё с 50 тысяч рублей. Когда первый раз кража средств осталась незамеченной в банке, Луиза по настоянию мужа повторила этот поступок, потом делала это снова и снова. Максимум средств Марат тратил в виде ставок, мечтая выиграть крупную сумму.
Эксперты в студии Первого канала усомнились в его словах, заявив, что пропажа средств из банка на протяжении столь продолжительного времени не может оставаться незамеченной. Однако мужчина возразил, что все легко проверить — истории пополнений букмекерских аккаунтов, списания с карты.
Есть мнение, что версия про проигрыш является отвлекающим маневром, а на самом деле эти деньги где-то спрятаны. Тем не менее Марат Хайруллин обратился через Первый канал ко всей стране с просьбой собрать средства, чтобы возместить ущерб, причиненный его семьей банку, и тем самым спасти Луизу от строгого наказания.
Завтра, 11 июля, в Верховном суде Башкирии должно состояться рассмотрение жалобы Луизы Хайруллиной на применение к ней такой меры, как арест.
Медиакорсеть следит за развитием событий.