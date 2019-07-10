Очаги сохраняются: комиссия СПЧ опубликовала выводы о Сибайском карьере в Башкирии

Сегодня, 10 июля, комиссия Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России опубликовала предварительные итоги обследования чаши Сибайского карьера, которое было проведено 9 и 10 июля. В группу, помимо экспертов комиссии СПЧ Григория Куксина и российского отделения Гринпис Ивана Семенова, вошли представители Сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов и общественной группы «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров. Обследование проводилось с применением газоанализаторов, тепловизора, щупов-термометров и прочих приборов.

Сообщается, что при нахождении на бортах карьера членами комиссии несколько раз фиксировались небольшие и очень кратковременные (до 5 сек) превышения по сернистому газу. Максимальное значение составило 0.4 ppm, среднее значение по диоксиду серы на бортах карьера в день измерений 0.1 ppm Спуститься ближе к очагам тления руды карьера или доставить туда приборы члены группы не смогли, поскольку это довольно опасно. Так что в основном это пришлось делать при помощи квадрокоптера.

Члены комиссии своими глазами убедились, что вода, которой заполняются подземное пространство под карьером, проступила на дне его чаши примерно на 400 метров ниже смотровой площадки. При этом, как считают проверяющие, подача глинистого раствора и селевых потоков глины и грунта привела к подавлению части очагов.

Тем не менее поводы для беспокойства все еще остаются. Так, на южном борту карьера очаги тления, судя по их температуре на момент измерений около 100-130 градусов, расположены близко к поверхности. Сейчас они находятся на 20 метров выше уровня жидкой глины на дней чаши. Справиться с ними в скором времени, видимо, удастся. На северном борту карьера один из очагов расположен примерно на таком же уровне над жидкой глиной и тоже не вызывает опасений.

Второй очаг тления находится на 40-50 метров от воды, третья группа очагов расположена восточнее места подачи воды и глины и поднята над водой примерно на 70 метров на очень крутой части склона, так что ее подавить селевым потоком вряд ли удастся.

- Для ликвидации этих очагов может потребоваться бурение со стороны горных выработок, более детально группой вопрос пока не изучался, - говорится в сообщении комиссии СПЧ.. В целом комиссия продолжить подъем уровня воды до проектных отметок, при этом уделяя особое внимание состоянию перемычек, удерживающих воду в подземных выработках.

Планируется также продолжить подачу воды и глинистой смеси с бортов карьера к очагам и оборудовать аналогичные процедуры на участках северного борта карьера и ускорить работы по смыванию глинистой спеси к очагам. Не лишней эксперты посчитали подачу глинистой смеси к наиболее поднятым над дном карьера северным очагам тления со стороны горных выработок. Не исключается и дальнейшее подтопление выработок чаши карьера минимум еще на 20 метров