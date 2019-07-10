Группа «Против фонда Луизы Хайруллиной» набирает популярность
10 июля, 18:29ОбществоАндрей КоролевФото: vk.com
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Закрытая группа, созданная сегодня, собрала уже около 2,5 тысяч пользователей.
Сюжеты: Дело Луизы
По словам авторов группы, эта страница создана не для того, чтобы кого-то оскорбить, унизить или призвать к каким-то действиям, противоречащим законодательству или нормам морали. У страницы — исключительно "информационно-развлекательный характер".
Любая просьба собрать деньги в этой группе считается мошенничеством. Админы принимают посты в закрытую группу через сервис «Спрашивай.ру».
Напомним, вчера в соцсети ВКонтакте общественник Азамат Галин, взявшийся помогать Луизе, создал группу «Фонд Луизы Хайруллиной». На данный момент в группе чуть больше 3 тысяч пользователей, в ней публикуются новости для официального информирования о ходе процесса над Луизой Хайруллиной.
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