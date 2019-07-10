Гидрометцентр предсказал некоторые погодные аномалии в августе на территории Башкирии
Впрочем, кардинальных отличий от привычной погоды, по мнению синоптиков, быть не должно.
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко рассказал в интервью «Российской газете», что в целом на территории европейской части страны средняя температура августа ожидается близкой к норме.
При этом в районах южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани могут быть отмечены некоторые отрицательные аномалии в виде температуры ниже нормы на один градус. А вот в Крыму будет около нормы, так что отдыхающим там должно быть комфортно.
Дефицит осадков в августе может случиться на юго-западе Центрального федерального и, напротив, избыток осадков - на западе Северо-Западного округа, вблизи Каспийского моря, а также на юге Приволжского федерального округа, куда относится и Башкирия.
На азиатской территории температура выше нормы в августе ожидается в северной части Уральского федерального округа, а также в Якутии, Амурской и Магаданской областях и в Хабаровском крае.