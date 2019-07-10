Гидрометцентр предсказал некоторые погодные аномалии в августе на территории Башкирии

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко рассказал в интервью «Российской газете», что в целом на территории европейской части страны средняя температура августа ожидается близкой к норме.

При этом в районах южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани могут быть отмечены некоторые отрицательные аномалии в виде температуры ниже нормы на один градус. А вот в Крыму будет около нормы, так что отдыхающим там должно быть комфортно.

Дефицит осадков в августе может случиться на юго-западе Центрального федерального и, напротив, избыток осадков - на западе Северо-­Западного округа, вблизи Каспийского моря, а также на юге Приволжского федерального округа, куда относится и Башкирия.