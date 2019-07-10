Эксперты назвали города-курорты РФ с самым недорогим жильем

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Аналитики интернет-сервиса «Авито Недвижимость» выявили, на каких российских курортах самая низкая стоимость съемного жилья.
Результаты исследования стали известны 10 июля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что однокомнатные квартиры, а также студии в Евпатории и Туапсе оказались самыми дешевыми. Они обойдутся квартиросъемщикам примерно в 1700 рублей в сутки.
Самыми дорогими признаны квартиры в Сочи и Ялте. Среднесуточная стоимость аренды квартиры в этих городах обойдется туристам в 2310 и 2090 рублей соответственно.
Эксперты отмечают, что цены на жилье напрямую зависят от наплыва туристов. Кроме этого, решающее значение имеет стоимость квартир в новых домах недалеко от морского побережья.
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