Эксперты назвали города-курорты РФ с самым недорогим жильем

Результаты исследования стали известны 10 июля, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что однокомнатные квартиры, а также студии в Евпатории и Туапсе оказались самыми дешевыми. Они обойдутся квартиросъемщикам примерно в 1700 рублей в сутки.

Самыми дорогими признаны квартиры в Сочи и Ялте. Среднесуточная стоимость аренды квартиры в этих городах обойдется туристам в 2310 и 2090 рублей соответственно.