Эксперт: Запад пытается дискредитировать вклад СССР в дело Победы
10 июля, 19:15ОбществоФото: flickr.com
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Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхоф заявил, что памятник, возведенный в честь ключевого сражения битвы на Курской дуге, нужно снести, потому что «советской победы там не было».
По мнению заместителя директора института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, сегодня в Германии и других европейских странах ведется большая работа по фальсификации истории. «Эксперты» стараются расставить другие акценты, чтобы снизить роль СССР в борьбе с нацизмом, пишет RT.
Громкое заявление журналиста никак не связано с реальной исторической картиной, которая подтверждена документально. Шаповалов напомнил, что после сражения на Прохоровском поле стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной армии, что и определило исход войны.
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