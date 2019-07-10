Эксперт: Запад пытается дискредитировать вклад СССР в дело Победы

По мнению заместителя директора института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, сегодня в Германии и других европейских странах ведется большая работа по фальсификации истории. «Эксперты» стараются расставить другие акценты, чтобы снизить роль СССР в борьбе с нацизмом, пишет RT.