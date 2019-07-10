Джордж Мартин огласил интересные факты о предыстории «Игры престолов»
10 июля, 17:59ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Писатель Джордж Мартин (США) рассказал о содержании приквела «Игры престолов».
По его словам, действия киноповести развиваются за 5 тысяч лет до показанных в сериале событий, информирует газета «Известия».
В Ирландии уже начались съемки фильма, посвященного борьбе Белых Ходоков с людьми. Сценарий принадлежит Джорджу Мартину и Джейн Голдман.
Как сообщил писатель, среди героев приквела будут Старки. Однако в их родовом поместье будет жить другая династия.
Для съемок в ленте пригласили актрис Наоми Уотс, Дениз Гоф, Наоми Эки.
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