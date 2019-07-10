Джордж Мартин огласил интересные факты о предыстории «Игры престолов»

По его словам, действия киноповести развиваются за 5 тысяч лет до показанных в сериале событий, информирует газета «Известия».

В Ирландии уже начались съемки фильма, посвященного борьбе Белых Ходоков с людьми. Сценарий принадлежит Джорджу Мартину и Джейн Голдман.

Как сообщил писатель, среди героев приквела будут Старки. Однако в их родовом поместье будет жить другая династия.