Два жилых квартала в центре Уфы отдадут под жилую застройку
Речь идет о квартале площадью 9,9 га пересеченного улицами Ленина, Революционной, Маркса и территорией детской железной дороги в парке имени Якутова.
Как сообщает Коммерсантъ-Башкортостан, уже в третий раз с начала 2014 года администрация дала разрешение ООО «Башкирская строительная компания» разработать проекты планировки и межевания территории за головным офисом «Уралсиба». Соответствующий проект должен быть предоставлен в Главархитектуру в течение 18 месяцев.
Такое же разрешение на разработку проектов мэрия выдавала компании пять лет назад и в сентябре 2018-го. Проекты так и не были впоследствии разработаны. По какой причине - неизвестно.
Согласно справке из Kartoteka.ru, ООО «Башкирская строительная компания» зарегистрирована в 2003 году с уставным капиталом 100,75 млн руб., принадлежит бывшему директору компании «Аптечный двор», уроженке Балтачевского района Динаре Хабировой. В конце 2018 года, по информации Kartoteka.ru, компания привлекла кредит Сбербанка под залог имущества — производственной базы в Мокроусово, котельной, железнодорожных путей и других объектов. Ранее общество работало на договорах с Башкортостанской таможней.