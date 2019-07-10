Два жилых квартала в центре Уфы отдадут под жилую застройку

Как сообщает Коммерсантъ-Башкортостан, уже в третий раз с начала 2014 года администрация дала разрешение ООО «Башкирская строительная компания» разработать проекты планировки и межевания территории за головным офисом «Уралсиба». Соответствующий проект должен быть предоставлен в Главархитектуру в течение 18 месяцев.

Такое же разрешение на разработку проектов мэрия выдавала компании пять лет назад и в сентябре 2018-го. Проекты так и не были впоследствии разработаны. По какой причине - неизвестно.