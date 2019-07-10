Челябинцы возмущены высмеивающим смерть подростка стихом

Согласно имеющимся данным, пятнадцатилетний школьник умер восьмого июля. Так, он захотел переплыть пруд «Девичьи слезы» в Ленинском районе города: доплыл до фонтана, после чего предпринял попытку переплыть водоем в обратную сторону. Мальчик утонул, не добравшись до берега, пишет kursdela.biz.