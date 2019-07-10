Челябинцы возмущены высмеивающим смерть подростка стихом
10 июля, 20:55ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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В Челябинске местные выразили недовольство тем, что некий Владислав наклеил на уличном столбе листовку со стихом, который нецензурно описывал смерть недавно погибшего мальчика, и его фотографией около мультяшного персонажа-смерти.
Согласно имеющимся данным, пятнадцатилетний школьник умер восьмого июля. Так, он захотел переплыть пруд «Девичьи слезы» в Ленинском районе города: доплыл до фонтана, после чего предпринял попытку переплыть водоем в обратную сторону. Мальчик утонул, не добравшись до берега, пишет kursdela.biz.
Отмечается, что злоумышленник также разместил у себя на странице фотографию туалетной бумаги, на которой напечатано изображение погибшего и слова, которые высмеивали гибель подростка.
Сам молодой человек отказался комментировать такую агрессию.
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