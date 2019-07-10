Адвокаты Луизы Хайруллиной, похитившей 25 млн рублей считают, что ее завтра освободят

Завтра, 11 июля, в Верховном суде Башкирии будет рассмотрена жалоба Луизы Хайруллиной и ее адвокатов по поводу избранной для нее меры пресечения в виде ареста.

Между тем, несмотря на уверенность адвокатов, поводов для оптимизма у них не так уж и много. В том числе потому, что сегодня в уфимском аэропорту был задержан муж Луизы Марат Хайруллин, который, по версии следствия, может быть причастен к похищению ею денег.

Как считает следствие, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. А уже потом он вносил эти средства на свой личный счет и тратил их, делая ставки на тотализаторе, в надежде сорвать большой куш.