В Уфе выберут лучшего таксиста республики

Первый Всероссийский конкурс таксистов проводится Минтрансом России и Советом по развитию такси в стране и Госдумой. Региональные этапы состоятся в субъектах России, в том числе в Уфе. В конкурсе могут принять участие водители легкового такси, индивидуальные предприниматели, которые имеют разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Одно из обязательных условий – стаж вождения не менее трех лет.