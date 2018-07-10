В Башкирии построят дороги на 19 млрд рублей

Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по транспорту Тимур Мухаметьянов в правительстве республики. На данный момент уже строится десять подъездов к населенным пунктам, общая протяженность которых составляет 39,3 км. Работы ведутся в Бирском, Благоварском, Бураевском, Краснокамском и Стерлитамакском районах.