В Астане появится аллея имени Уфы

Сегодня, 10 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщл, что в ближайшее время в столице Казахстана Астане должна появиться аллея имени Уфы.

- Астана и Уфа - города-побратимы, поэтому появление такого объекта там вполне логично. Астана - серьезный европейский центр, в котором бывает много иностранцев. На аллее будет установлен знак Уфы. Хорошо, что там появится "островок Уфы". Это должно произойти в сентябре или октябре текущего года.