В Астане появится аллея имени Уфы

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Это должно случиться нынешней осенью.
Сегодня, 10 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщл, что в ближайшее время в столице Казахстана Астане должна появиться аллея имени Уфы.
- Астана и Уфа - города-побратимы, поэтому появление такого объекта там вполне логично. Астана - серьезный европейский центр, в котором бывает много иностранцев. На аллее будет установлен знак Уфы. Хорошо, что там появится "островок Уфы". Это должно произойти в сентябре или октябре текущего года.
В качестве ответного жеста казахские коллеги должны подарить Уфе интересные арт-объекты, которые появятся на улицах башкирской столицы.
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