Швейцария пожаловалась в ВТО на торговые пошлины США

Берн называет дополнительные сборы со стороны Вашингтона безосновательными. Белый дом в свою очередь объясняет новые пошлины мерой по защите национальной безопасности. Об этом пишет RNS.

ВТО дала США два месяца на урегулирования конфликта со Швейцарией. Если по прошествии указанного срока вопрос не будет решен, то его могут вынести на рассмотрение судейской коллегии. Последнее слово здесь останется за Берном.