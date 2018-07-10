Росстандарт вводит ГОСТ для мобильных приложений

Всего в новый ГОСТ компьютерных программ входит 87 требований. Об этом пишет RNS.

В перечень необходимых параметров входят производительность, функциональность, удобство пользования и безопасность. Приложения должны сообщать пользователям к каким данным те хотят получить доступ. В то же время все сведения о них станут храниться в Российской Федерации.

Платные приложения обяжут давать россиянам бесплатный пробный период. Все программы должны обновляться как минимум один раз в 365 дней.

По сообщению замглавы Роскачества Ильи Лоевского, до настоящего времени госстандартов в сфере мобильных приложений в РФ не существовало. Разработчики просто брали в качестве примеров продукцию таких корпораций, как Google и Аpple.