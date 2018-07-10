Росстандарт хочет создать реестр производителей по ГОСТу

Результаты проверок будут опубликованы на сайте ведомства. Об этом 10 июля пишет газета «Известия».

По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, проверки позволят россиянам узнать какие товары соответствуют ГОСТу, а какие нет. На сайте надзорного органа можно будет увидеть перечень производителей, маркирующих свою продукцию знаком качества необоснованно.

Реализация инициативы Росстандарта должна помочь вернуть доверие россиян к национальному стандарту качества. ГОСТ должен гарантировать, что товар, которым он маркирован, не является фальсификатом или контрафактом, сказал Абрамов.