Россиян попросили рассказать, куда и почему они переезжают

Как утверждают организаторы опроса, это первое по-настоящему масштабное исследование о том, куда и почему переезжают россияне.

И поясняют, что сейчас в России нет данных, которые помогали бы понять, почему россияне хотят уехать из родного города или остаться. Официальные данные Росстата только количественные, а цель опроса ЦСР – получить глубокое понимание причин переезда граждан внутри страны.

Опрос проходит в рамках исследования ЦСР о российских городах, основная цель которого – определить ключевые направления городской политики в России. Это поможет повысить конкурентоспособность российских городов, создать благоприятные условия для граждан и бизнеса.

Исследование проводится в течение июля, а его результаты будут опубликованы уже в августе.

Любой житель России может помочь исследованию, ответив на 11 вопросов или записав ответы друзей и родственников.