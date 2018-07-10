Роскомнадзор сообщил о рассылке ложной рекламы о проверках операторов
Представители Роскомнадзора рассказали о появлении в интернете рекламы, в которой сообщается о внеплановых проверках ведомства.
Якобы данная информация не соответствует действительности. Об этом 10 июля пишет газета «Известия».
В письмах говорилось, что Роскомнадзор намерен осуществлять внеплановые мероприятия, необходимые для контроля выполнения операторами требований закона о защите персональных данных.
По словам сотрудников надзорного органа, к ним поступили жалобы от компаний на рассылку рекламного характера из Главного управления ООО «Единый Центр Сертификации». Письма содержали в себе предупреждения о внеплановых проверках операторов на предмет исполнения закона «О персональных данных». За отсутствие в реестре операторов персональных данных, получателям угрожали ответственностью.
Роскомнадзор отправил полученную от операторов информацию в Федеральную антимонопольную службу. Там действия СДС «Россертификация» были оценены как ненадлежащие. В рассылке содержались признаки нарушения законодательства России в сфере рекламы.