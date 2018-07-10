«Прогресс МС-09» долетел до МКС за рекордный промежуток времени
Сегодня, 18:52Общество
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Несколько часов назад на Байконуре оторвался от земли грузовой космический корабль «Прогресс МС-09». Вскоре он вышел на орбиту планеты.
В космос аппарат был выведен ракет-носителем «Союз-2.1а». Об этом пишет RNS.
В Роскосмосе рассказали, что полет «Прогресс МС-09» до Международной космической станции (МКС) занял 220 минут. Это стало рекордно малым сроком. Подлет космического аппарата к МКС проходил по короткой двухвитковой схеме. Такое произошло впервые за всю историю полетов кораблей типа «Прогресс».
Стыковка «Прогресс МС-09» с МКС завершилась благополучно. На борт космической станции было выгружено свыше двух тонн различных грузов. Речь идет об оборудовании, лекарствах, еде и личных отправлениях для космонавтов.
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