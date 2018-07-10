Кукуруза готовится стать новой царицей волгоградских полей

Регион постепенно возвращает себе славу аграрного центра России, и реализация важных инвестпроектов в сфере АПК играет в этом процессе не последнюю роль.

ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказывает о проекте по созданию современного завода для глубокой переработки кукурузы, который реализует в Алексеевском районе компания «НьюБио», и о том, как запуск нового предприятия отразится на областной экономике.

Переговоры о строительстве современного завода по переработке кукурузы начались в Волгоградской области ещё несколько лет назад, когда компания «НьюБио» приобрела два сельскохозяйственных предприятия в Алексеевском и Нехаевском районах. На их базе и предполагалось развивать производство. В июне 2015 года администрация Волгоградской области подписала с инвестором соглашение о сотрудничестве.

Фото: volgograd.ru

С самого начала реализации проекта администрация Волгоградской области уделяла этому процессу максимальное внимание. Компания «НьюБио» стала одним из первых инвесторов, получивших земельные участки в Волгоградской области без торгов, учитывая экономические показатели проекта и социальную ответственность предприятия. Администрация региона продолжает участвовать в реализации проекта и всячески поддерживать коммерческую организацию, готовую вкладывать средства в развитие регионального АПК.

- Это важный для всего региона проект, мы оказываем помощь в его реализации. Наша задача — создать условия для развития предприятий глубокой переработки сельхозпродукции, за этим будущее

, - говорит Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области.

На будущем предприятии уже построены основные технологические корпуса, реконструирована электроподстанция, продолжается прокладка газопровода протяжённостью 48 километров. Для сотрудников завода, на котором будут трудиться двести жителей Волгоградской области, строится общежитие на 110 квартир. Производство планируется запустить в 2019 году — причём в качестве сырья предприятие будет использовать продукцию местных производителей. По словам экспертов-аграриев, открытие завода позволит значительно увеличить посевы кукурузы в регионе.

Фото: volgograd.ru

Фото: volgograd.ru

— Предприятие «НьюБио» по глубокой переработке кукурузы будет перерабатывать около 135 тысяч тонн кукурузы в год, то есть весь тот урожай, который мы сейчас производим. Это позволит нашим сельхозтоваропроизводителям увеличить посевы кукурузы ровно вдвое. Мы знаем, что кукуруза — рентабельная культура, поэтому её нужно производить в Волгоградской области, тем более что и орошаемые земли добавляются, это тоже экономическое подспорье, — пояснил вице-губернатор Волгоградской области Василий Иванов.

Основной продукцией завода «НьюБио» станут мальтодекстрины — так называемые «быстрые углеводы». Они применяются для производства детского и спортивного питания и пользуются значительным спросом, в том числе за рубежом. После выхода на проектную мощность предприятие сможет произвести вдвое больше мальтодекстринов, чем сегодня требуется всем российским производителям: остальную продукцию при необходимости можно будет направить на экспорт. Это полностью изменит ситуацию на аграрном рынке Волгоградской области — на сегодняшний день 65% кукурузы в регионе используются в качестве корма для скота.

Фото: volgograd.ru

Помимо «быстрых углеводов», предприятие запустит производство сухого кукурузного глютена и нативного крахмала — эти вещества используются для изготовления комбикормов, в фармакологической и текстильной промышленности. Немаловажно, что за счёт реализации инвестпроекта удастся отказаться от поставок аналогичных компонентов из-за рубежа — таким образом, строительство завода важно не только для Волгоградской области, но и для всей страны.

— Волгоградская область — один из регионов, формирующих продовольственный рынок, имеющих сильные экспортные позиции. Мы выращиваем в избытке зерновые и масличные культуры, которые пользуются спросом на российском и зарубежных рынках. Но нам необходимо создавать продукцию с добавленной стоимостью, увеличивать мощности переработки, — подчеркнул Василий Иванов.

Фото: volgograd.ru

Компания «НьюБио» придаёт большое значение не только внедрению современных технологий на производстве, но и применению инноваций в сфере менеджмента. Представители инвестора в начале 2018 года посетили с бизнес-миссией Японию, где познакомились с опытом зарубежных партнёров по развитию методов бережливого производства. Ожидается, что «японский» подход к управленческой политике поможет обеспечить высокую производительность труда на заводе.

Волгоградские учёные и специалисты в сфере АПК подчёркивают, что перспективы у проекта — самые широкие. Инвестор ставит перед собой амбициозные, но выполнимые задачи, и господдержка со стороны властей региона позволит полностью их выполнить.

— Тех показателей, которые озвучиваются по этому проекту, достичь вполне реально. Кукуруза — перспективная культура для Волгоградской области, и то, что для создания этого производства выбран Алексеевский район, очень правильно. Там хороший чернозём, там основные посевы кукурузы у нас в регионе, урожайность высокая — по 7-8 тонн с гектара в год, — пояснил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры растениеводства и кормопроизводства Волгоградского государственного аграрного университета Виктор Чурзин. — Главное, что завод наконец решит проблему с переработкой кукурузы в Волгоградской области. Сегодня у нас в регионе собирается хороший урожай этой культуры, но его некуда девать, и зерно в основном уходит на корма для сельскохозяйственных животных. Поэтому если в регионе удастся построить современное предприятие по переработке и все вопросы со сбытом решить, всё будет прекрасно.

В регионе кукуруза долгое время занимала второстепенное положение: высокая стоимость кукурузного зерна вынуждала сельхозпроизводителей отдавать предпочтение другим культурам. Но уже в ближайшем будущем, благодаря открытию предприятия «НьюБио», кукуруза вполне может впервые стать настоящей царицей волгоградских полей.

Фото: volgograd.ru

Стоит отметить, что уже сегодня объёмы переработки сельскохозяйственной продукции в Волгоградской области достигли уровня в 389 тысяч тонн — ещё три года назад они составляли всего 50 тысяч тонн. К 2021 году региональные власти рассчитывают увеличить этот показатель до 500 тысяч тонн, и реализация таких инвестпроектов, как создание завода по глубокой переработке кукурузы, способствует скорому выполнению этой важной задачи.