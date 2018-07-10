Коварный рак: Родные Алины Аюповой из Башкирии просят помочь её спасти

В редакцию Медиакорсети обратились близкие Алины Аюповой с просьбой помочь в сборе средств для отправки девушки в израильскую клинику на лечение.

По словам Самиги Гафаровой, ничто не предвещало беды. Алина была яркой звездочкой Ишимбайской гимназии №3, училась хорошо, не пропускала ни одного школьного мероприятия, жила активной и яркой жизнью. Учителя возлагали на нее большие надежды. Когда сделала еще один шаг навстречу мечте - поступила в Оренбургский медицинский университет, счастью девушки не было предела. Но однажды, во время медосмотра, флюорография показала темные пятна, и через некоторое время врачи диагностировали у Алины рак легких. Ее срочно прооперировали в Оренбургской больнице, затем девушка перенесла шесть курсов химиотерапии.

- Она чувствовала себя хорошо, даже после химиотерапии вела привычный активный и здоровый образ жизни. Все надеялись, что болезнь отступает. Но неделю назад Алина почувствовала недомогание, перестала чувствовать руку и ногу. Сейчас она с отеком мозга находится в Ишимбайской больнице. Рука и нога также пока без движения, - сообщила Самига Гафарова.

Семья Алины обратилась в зарубежные клиники, в данный момент откликнулась ведущая израильская клиника. Изучив все медицинские документы Алины, врачи пришли к выводу, что тактику лечения нужно срочно менять. Они приглашают девушку на диагностику и лечение.

Семья Алины обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи в сборе денежных средств. Они тоже работают не покладая рук, чтобы спасти своего единственного ребенка. Но времени очень мало.

- Этот тип рака очень коварный, быстро развивается, за полгода увеличивается в два раза. Поэтому медлить нельзя, - говорят близкие больной девушки.