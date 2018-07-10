ИНВИТРО объявила о сокращении отделения маркетинга и коммуникаций

Как сообщает газета «Новые известия», ИНВИТРО планировала данный проект давно. Работники Департамента маркетинга и коммуникаций за прошлый год продемонстрировали высокий уровень работы. Они были награждены премиями “Пресс-служба года”, “Национальная премия бизнес-коммуникаций”, “Серебряный Меркурий”, “Тэглайн” и прочими. Однако в компании полагают, что их сотрудникам необходима перезарядка, для того, чтобы у них появились стимулы для дальнейшего роста и новых профессиональных побед.

Директор по маркетингу и коммуникациям ИНВИТРО Антон Буланов отметил, что за последнее время их штат несколько раздулся. Также он добавил, что увольнять из компании никого не будут, а лишь уменьшат общий вес сотрудников на 15%.

Проект “Сокращаем персонал в килограммах” начал свою работу 9 июля. В первом этапе участвуют 10 добровольцев из Департамента маркетинга и коммуникаций. В ближайшие два месяца они научатся правильно питаться, бороться со стрессами, а также терять вес без вреда для организма. Курировать проект будут врач-диетолог с 20-летним стажем Лидия Ионова. В ИНВИТРО хотят, чтобы их примеру последовали и другие сотрудники. Участие в проекте исключительно добровольное.