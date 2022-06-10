Впервые с 31 мая курс евро на Мосбирже упал ниже 62 рублей

На Мосбирже, впервые с 31 мая курс евро составил ниже 62 рублей. Утром 9 июня евро тестирует поддержку 62 рубля и даже опускался ниже.

RT с ссылкой на РИА Новости опубликовали данные Московской биржи. Расчетами «завтра» курс на 11:24 по московскому времени составлял 62,17 рубля. За несколько минут до этого евро опускался до 61,94 рубля.

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