Винер-Усманова будет участвовать в деловой программе ПМЭФ-2022

Винер-Усманова будет участвовать в деловой программе ПМЭФ-2022
Винер-Усманова будет участвовать в деловой программе ПМЭФ-2022
Вчера, 19:40ОбществоФото: photo.roscongress.org
Знаменитый тренер по художественной гимнастике, председатель Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Ирина Винер-Усманова примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Легендарную спортсменку пригласили на сессию “Спорт без преград: новые сценарии и форматы”, запланированную на 17 июня.

Винер-Усманова назвала спорт “уникальным явлением”, созданным для объединения, а не разъединения людей. На сессии она собирается говорить о спортивной политике, консолидации усилий ШОС, БРИКС, СНГ и других структур и стран в данной сфере и о многом другом, пишет sovsport.ru.

Кроме Ирины Винер-Усмановой в дискуссии примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, Глава Минспорта Олег Матыцин и другие известные в спортивном и политическом мире персоны.

Также к сессии подключатся глава Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Жоэль Бузу и председатель 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас.

Информационным партнером ПМЭФ традиционно выступает медиахолдинг 1MI.

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