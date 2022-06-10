Винер-Усманова будет участвовать в деловой программе ПМЭФ-2022

Винер-Усманова назвала спорт “уникальным явлением”, созданным для объединения, а не разъединения людей. На сессии она собирается говорить о спортивной политике, консолидации усилий ШОС, БРИКС, СНГ и других структур и стран в данной сфере и о многом другом, пишет sovsport.ru.