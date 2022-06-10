В Москве и Петербурге обрушился рынок офисной недвижимости

В Москве и Петербурге обрушился рынок офисной недвижимости
В Москве и Петербурге обрушился рынок офисной недвижимости
10 июня, 19:00ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
В Москве и Санкт-Петербурге, где совокупно сосредоточено 21,5 миллионов квадратов качественных офисных площадей, фиксируется резкий спад аренды.

Согласно прогнозам аналитиков, негативный эффект на рынке бизнес-центров к концу года будет только усиливаться. При этом тенденции по исходу коллективов из офисов таковы, что процессы растянутся до первого квартала следующего года.

Фиксируется, что с рынка арендной недвижимости уходят и российские компании, и иностранные — ожидается, что только на офисном рынке Москвы дополнительно освободится около 800 тыс. квадратных метров.

Стоит отметить, что тренд, характерный для этих городов, не фиксируется пока в других мегаполисах, где ранее наблюдался дефицит качественной арендной недвижимости.

Согласно прогнозам, Москва в текущем году не будет активно прирастать новыми офисными метрами — ввод такой недвижимости сократится примерно вдвое. Аналогичная ситуация ожидается и в Петербурге. В первую очередь, это связано с оптимизацией затрат компаний и ростом себестоимости строительно-отделочных услуг. Самые высокие ставки традиционно наблюдаются в ключевых деловых районах — аренда квадратного метра колеблется от 35 до 40 тыс. руб. за квадратный метр.

Предполагается, что офисная недвижимость сможет оправиться от кризиса не раньше 2024 года.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

недвижимость
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