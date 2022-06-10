В Башкирии возобновили расследование убийства школьницы 20-летней давности

В Башкирии возобновили расследование убийства школьницы 20-летней давности
В Башкирии возобновили расследование убийства школьницы 20-летней давности
Вчера, 12:49ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Дело о гибели 15-летней школьницы, найденной повешенной в лесу, возобновлено, сообщили источники в правоохранительных органах изданию «Башинформ» 10 июня.

Убийство 15-летней школьницы близ деревни Акбердино в Иглинском районе Башкирии произошло 20 лет назад в мае 2002 года. Тогда дело приостановили, но как ранее сообщал Mkset, еще в 2010 году жители Иглинского района делали громкие заявления о том, что Ильшат Исхаков, сын экс-главы Иглинского района (с 2000 по 2010 год) Ришата Исхакова может быть причастен к убийству девочки. В 2022 году уголовное дело по статье «Убийство» возобновили, сообщил осведомленный источник в органах изданию «Башинформ».

– Стоит отметить, что по резонансным преступлениям прошлых лет такое бывает: приостановленное дело возобновляют, проводят следственные действия и далее могут снова приостановить, – приводит издание слова источника.

Напомним, нынешней весной об Исхаковых снова заговорили. И первым стал глава Башкирии Радий Хабиров, который на одной из оперативок правительства поручил создать «комиссию с прокуратурой», которая проверит соблюдение земельного законодательства в Иглинском районе, который ранее возглавлял Ришат Исхаков. Одним из первых дел комиссии и стала проверка законности предоставления 3,5 тысяч гектар земель бывшему главе Иглинского района и его близким родственникам.

После того, как Радий Хабиров озвучил данное решение, к нему обратился сын Ришата Исхакова Рустам Исхаков и заявил, что их семья будет бороться за справедливость «сугубо законными методами». О Рустаме Исхакове местные поговаривали, якобы, он и сумел приватизировать большую часть государственного имущества.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы