В Башкирии возобновили расследование убийства школьницы 20-летней давности

Убийство 15-летней школьницы близ деревни Акбердино в Иглинском районе Башкирии произошло 20 лет назад в мае 2002 года. Тогда дело приостановили, но как ранее сообщал Mkset, еще в 2010 году жители Иглинского района делали громкие заявления о том, что Ильшат Исхаков, сын экс-главы Иглинского района (с 2000 по 2010 год) Ришата Исхакова может быть причастен к убийству девочки. В 2022 году уголовное дело по статье «Убийство» возобновили, сообщил осведомленный источник в органах изданию «Башинформ».
– Стоит отметить, что по резонансным преступлениям прошлых лет такое бывает: приостановленное дело возобновляют, проводят следственные действия и далее могут снова приостановить, – приводит издание слова источника.
Напомним, нынешней весной об Исхаковых снова заговорили. И первым стал глава Башкирии Радий Хабиров, который на одной из оперативок правительства поручил создать «комиссию с прокуратурой», которая проверит соблюдение земельного законодательства в Иглинском районе, который ранее возглавлял Ришат Исхаков. Одним из первых дел комиссии и стала проверка законности предоставления 3,5 тысяч гектар земель бывшему главе Иглинского района и его близким родственникам.
После того, как Радий Хабиров озвучил данное решение, к нему обратился сын Ришата Исхакова Рустам Исхаков и заявил, что их семья будет бороться за справедливость «сугубо законными методами». О Рустаме Исхакове местные поговаривали, якобы, он и сумел приватизировать большую часть государственного имущества.