В Башкирии мужчина спас ребенка от стаи бродячих собак

Отметим, что проблема с дворовыми собаками обострилась еще зимой этого года, после того, как в сети не раз появлялись кадры попытки и сами нападения собак на людей. В частности, в марте этого года власти Уфы заявляли, что проблема с бездомными собаками требует быстрого реагирования. Так, сообщения об опасных животных принимает городская служба спасения. Кроме того, мэр Уфы заявлял, что ответственность за отлов уличных животных возложена на глав районных администраций и мэра города.