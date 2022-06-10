В Башкирии из-за подъема уровня реки затопило жилые дома

В Архангельском районе Башкирии подтопило участки двух домов по улице Блюхера. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МЧС по РБ.
Как сообщают в ведомстве, причиной инцидента стал подъем уровня воды в расположенной поблизости реке Аксын. Отмечается, что в домах проживают пять человек, в числе которых ребенок. Никто из жильцов в ходе случившегося не пострадал.
Напомним, ранее из-за угрозы подъема уровня воды в реках, а также объявленного ранее штурмового предупреждения в нескольких районах республики были перенесены даты празднования Сабантуев.