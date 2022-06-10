В Башкирии из-за подъема уровня реки затопило жилые дома

В Башкирии из-за подъема уровня реки затопило жилые дома
В Башкирии из-за подъема уровня реки затопило жилые дома
Вчера, 09:22ОбществоАзамат НуховФото: Пресс-служба МЧС по РБ.
О подтоплении территорий жилых домов 10 июня сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В Архангельском районе Башкирии подтопило участки двух домов по улице Блюхера. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МЧС по РБ.

Как сообщают в ведомстве, причиной инцидента стал подъем уровня воды в расположенной поблизости реке Аксын. Отмечается, что в домах проживают пять человек, в числе которых ребенок. Никто из жильцов в ходе случившегося не пострадал.

Напомним, ранее из-за угрозы подъема уровня воды в реках, а также объявленного ранее штурмового предупреждения в нескольких районах республики были перенесены даты празднования Сабантуев.

Видео:пресс-служба МЧС по РБ

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