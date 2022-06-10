Следком выясняет обстоятельства падения ребенка из окна в Тамбове

Ребенок выпал с 6 этажа тамбовской многоэтажки на улице Свободной. В настоящее время правоохранители изучают обстоятельства происшествия.

Как сообщает iz.ru, 12-летняя девочка выпала из окна 9 июня. Она скончалась еще до приезда бригады скорой помощи. Правоохранители опрашивают свидетелей, проводят процессуальную проверку. Известно, что девочка находилась дома не одна, а с матерью.

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