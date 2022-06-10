Минздрав прокомментировал жалобу на рваные простыни в платной палате больницы в Уфе

В ведомстве сообщили, что жалобы пациентки не подтвердились, и пояснили, как ведется уход за пациентами и их лечение.

В Минздраве Башкирии прокомментировали недавную жалобу уфимки на больницу № 21. В частности, женщина сообщала о рваных простынях, шторах на скрепках, обшарпанных стенах и о враче ЛФК, который якобы не выполняет свои обязанности. Так, в ведомстве заявили, что во время проверки указанные уфимкой доводы о рваных простынях и перемотанных изолентой розетках "не нашли своего подтверждения". Кроме того, при личной беседе с пациентами больницы № 21 жалоб на условия пребывания в отделении, по данным ведомства, не поступило. - В настоящее время проводится поэтапная замена имеющихся оконных конструкций, что относится к капитальному ремонту, ежегодно подает заявку на мероприятия по капитальному ремонту и реализует их в пределах выделенных лимитов. Текущие ремонтные работы проводятся постоянно в различных подразделениях, отделениях и палатов медицинской организации поочередно, согласно графика, Минздрав Башкирии. В Минздраве также заверили, что уборка помещений проводится согласно графику и с использованием дезинфицирующего раствора. Что касается инструктора ЛФК, то он проводит занятия с пациентами травматологического отделения в палатах индивидуально. Сами занятия регламентированы по времени из-за большого количества пациентов. В то же время в период с 2020 по 2022 года жалоб на питание в городской клинической больнице № 21 в письменном виде от пациентов, по данным минздрава Башкирии, не поступало. «В больнице регулярно проводится анкетирование пациентов по удовлетворенности лечебным питанием», — подчеркнули в ведомстве. Напомним, что жалоба на больницу № 21 появилась на сайте электронной приемной накануне, 8 июня, однако спустя время была удалена. В Минздраве корреспонденту MKset сообщили, что пациентки по данным ФИО в отделении за последние месяцы в не было. Тем временем в социальных сетях бывшие и нынешние пациенты больницы № 21 рассказали о своем опыте пребывания в медицинском учреждении.

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