Задержанные специалисты ТЭЦ-3 в Норильске могли бы помочь в устранении аварии

Гендиректор Заполярного филиала "Норильского никеля" Николай Уткин считает, что специалисты ТЭЦ взаимодействуют с правоохранителями, и в настоящее время они были бы наиболее полезны при устранении последствий аварии, regnum.ru.

Позицию Уткина разделяет адвокат московской коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов. Он отметил, что в этом положении мера пресечения в виде домашнего ареста была бы вполне целесообразной. На данный момент инструментарий задержанных можно с наибольшим коэффициентом полезного действия применить для оперативного устранения последствий аварии.

При принятии решения об избрании меры пресечения, кроме момента сотрудничества работников ТЭЦ-3 со следствием, необходимо учитывать отсутствие реальной возможности уехать из Норильска. Об этом заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.