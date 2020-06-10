Задержанные специалисты ТЭЦ-3 в Норильске могли бы помочь в устранении аварии
Директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, ведущего инженера Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова задержали в Норильске 10 июня по делу о разливе топлива. В соответствии со следственными данными, они причастны к ситуации как лица, которые являются ответственными за решения о проверке и эксплуатации резервуаров.
Гендиректор Заполярного филиала "Норильского никеля" Николай Уткин считает, что специалисты ТЭЦ взаимодействуют с правоохранителями, и в настоящее время они были бы наиболее полезны при устранении последствий аварии, regnum.ru.
Позицию Уткина разделяет адвокат московской коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов. Он отметил, что в этом положении мера пресечения в виде домашнего ареста была бы вполне целесообразной. На данный момент инструментарий задержанных можно с наибольшим коэффициентом полезного действия применить для оперативного устранения последствий аварии.
При принятии решения об избрании меры пресечения, кроме момента сотрудничества работников ТЭЦ-3 со следствием, необходимо учитывать отсутствие реальной возможности уехать из Норильска. Об этом заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Отмечается, что разлив дизельного топлива произошел на ТЭЦ-3 в Норильске двадцать девятого мая. Из-за аварии топливо попало в грунт и акватории близ промышленной площадки АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Сейчас в устранении последствий аварии участвует свыше 400 человек и 270 единиц техники компании, а также привлечены силы МЧС и Морской спасательной службы.