Якутию атаковали комары

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Среднеколымском районе Якутии жители жалуются на нашествие комаров. Стены некоторых домов полностью покрыты насекомыми.
Как сообщает газета “Известия”, по мнению ученых это связано с аномально теплым зимним периодом, так как многие насекомые сумели перезимовать.
Подчеркивается, что от укусов комаров в таких количествах могут погибнут люди и животные.
Ранее также увеличение числа комаров зафиксировали в Уфе. Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова считает, что это объясняется цикличностью развития популяции. Последний раз популяция достигла пика в 2016 году.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей