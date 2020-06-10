В Японии умер первооткрыватель болезни Кавасаки

Известно, что он скончался 5 июня по естественным причинам, связанным с пожилым возрастом, в одной из клиник Токио.

Как пишет RNS, Кавасаки появился на свет в столице Японии в 1926-м году. В 22-летнем возрасте он окончил медицинский факультет Университета Тиба. Далее трудился в отделении педиатрии Центральной больницы, которая сейчас является медцентром Японского Красного Креста.