В Уфе выберут лучших местных предпринимателей

Победителей определят в номинациях «Лучший молодой предприниматель», «Лучший социальный предприниматель года», а также в сфере производства, высокотехнологичного производства, производства продукции легкой промышленности, общественного питания, оптовой и розничной торговли, в сфере услуг, информационных технологий, а также в сфере производства, переработки с/х продукции и продуктов питания.

Организаторы конкурса — администрация Уфы и Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства. Участниками могут стать субъекты МСП, зарегистрированные на территории Уфы. Для участия в номинации «Лучший молодой предприниматель» допускается субъект МСП: физическое лицо не старше 30 лет, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или любая коммерческая организация, директором и (или) учредителем которой является гражданин РФ не старше 30 лет, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Уфы.

Торжественное награждение по традиции состоится в большом зале уфимской администрации. Победителям вручат диплом и статуэтку. Также компании бесплатно будет передан видеоролик о предприятии.