В Уфе ушла из жизни 43-летняя артистка и ведущая
Сегодня, 09:45ОбществоТатьяна МайороваФото: Facebook.com
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Скончалась бывшая солистка Башкирской государственной филармонии Сулпан Хусаинова.
Завтра, 11 июня, в Уфе проводят в последний путь бывшую солистку Башкирской государственной филармонии Сулпан Хусаинову, скоропостижно скончавшуюся накануне.
Женщине было всего 43 года. Сулпан умерла дома предположительно от сердечного приступа. У артистки осталась дочь.
Она является дочерью актера Башдрамтеатра, народного артиста Башкортостана Ахата Хусаинова. Сулпан Хусаинова была известна как артистка разговорного жанра, солистка эстрадных групп и ведущая концертных программ, в последнее время работала гримером-постижером в Башдрамтеатре.
Прощание состоится 11 июня с 10.00 часов по адресу: ул. Свердлова, 47.
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