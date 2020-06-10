В Уфе ушла из жизни 43-летняя артистка и ведущая

Женщине было всего 43 года. Сулпан умерла дома предположительно от сердечного приступа. У артистки осталась дочь.

Она является дочерью актера Башдрамтеатра, народного артиста Башкортостана Ахата Хусаинова. Сулпан Хусаинова была известна как артистка разговорного жанра, солистка эстрадных групп и ведущая концертных программ, в последнее время работала гримером-постижером в Башдрамтеатре.