В Уфе обязали восстановить сгоревший Дом Видинеева

Суд обязал 9 июня собственников памятников архитектуры конца XIX – начала XX века — Дома Видинеева на Карла Маркса и дома на Карла Маркса, 13 отреставрировать их.

В качестве истца выступило Башкультнаследния, ответчиками были владельцы зданий – ИСК «Эрмитаж» и «Служба заказчика и технического надзора Уфы». Дело слушали с сентября 2019 года. В Башкультнаследии настаивали, чтобы владельцы домов разработали проектную документацию на реставрацию в течение полутора лет, организовали государственную историко-культурную экспертизу проектной документации и провели работы по сохранению объектов.