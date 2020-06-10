В Уфе обязали восстановить сгоревший Дом Видинеева
Решение о восстановлении памятника архитектуры вынес Ленинский районный суд столицы Башкирии.
Суд обязал 9 июня собственников памятников архитектуры конца XIX – начала XX века — Дома Видинеева на Карла Маркса и дома на Карла Маркса, 13 отреставрировать их.
В качестве истца выступило Башкультнаследния, ответчиками были владельцы зданий – ИСК «Эрмитаж» и «Служба заказчика и технического надзора Уфы». Дело слушали с сентября 2019 года. В Башкультнаследии настаивали, чтобы владельцы домов разработали проектную документацию на реставрацию в течение полутора лет, организовали государственную историко-культурную экспертизу проектной документации и провели работы по сохранению объектов.
Напомним, в 2018 году произошел пожар на втором этаже старинного особняка, именуемого Домом Видинеева. Ранее также было известно, что в мэрии заявляли, что в бюджете нет средств на реставрацию из-за отсутствия инвесторов. Аналогично обстоит дело и с соседним особняком по улице Карла Маркса, 13, принадлежащее компании «Эрмитаж».