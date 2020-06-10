В Сбербанке удвоилось количество ипотечных заявок

"Мы видим, что сейчас у нас количество заявок на ипотеку в два раза больше, чем в прошлом году. Если сравнивать с февралем, то количество выросло на 50%", — сказал Попов в программе "Право на справедливость", которая транслируется на Первом канале. Об этом пишет interfax.ru.

По данным компании ДОМ.РФ и агентства Frank RG, в России объем ипотечного кредитования за май вырос до 205 миллиардов рублей. Это произошло благодаря программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, на которую в мае пришлось 20% всех выданных ипотечных кредитов. Программа действует семь недель, и за это время россияне подали 145 тысяч заявок, кредитно-финансовые организации выдали 30,7 тысячи кредитов на сумму 77,2 миллиарда рублей.

Благодаря программе любой россиянин может взять в ипотеку новостройку под 6,5% годовых на весь период кредитования. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита ограничивается восемью миллионами рублей, а в остальных субъектах РФ - тремя миллионами.

Снижение ставок зафиксировано и в рыночном сегменте ипотеки. В соответствии с данными мониторинга ДОМ.РФ на 5 июня, 15 ведущих ипотечных банков предлагают кредит на первичном рынке по средней ставке 8,5%, на вторичном – 8,7%.

Как сообщает Центробанк, в январе-апреле текущего года финансовые организации выдали заемщикам ипотечные кредиты на 965,3 миллиарда рублей, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число выданных кредитов выросло на 1,5% (399,2 тысячи против 393,4 тысячи).