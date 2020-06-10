В Москве за сутки от коронавируса излечились 3796 граждан

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За минувшие сутки в Москве после прохождения терапии от коронавирусной инфекции вылечились 3796 пациентов. При этом общее количество выздоровевших в городе выросло до 113 533. Об этом журналистам рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Число вылечившихся в Москве продолжает расти. За минувшие сутки после курса лечения выздоровели еще 3796 пациентов. В общей сложности количество людей, которые излечились от инфекции, составляет 113533 человек», - цитирует чиновницу RNS.
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