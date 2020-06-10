В Башкирии вышла книга о живых фронтовиках времен войны 1941-1945 годов

Пятое издание книги «Лица Победы» представил в соцсетях лидер движения «Волонтеры Победы Башкортостан» Александр Юдин.

Книга рассказывает о 182 ветеранах-фронтовиках, которые проживают в России и за рубежом. Каждый из них принимал непосредственное участие в боях. Правда, за время подготовки издания. некоторые из них ушли из жизни.

В ней представлены фотопортреты фронтовиков с выдержками из их наградных документов. Медиакорсеть также публиковала в рубрике «75 лет Победы» эти данные, собранные волонтерами.

Надо отметить, что эта рубрика не осталась не замечена читателями и вызвала немало неравнодушных откликов. В ближайшее время волонтеры планирует начать вручение книг в подарок ветеранам-фронтовикам и их семьям.