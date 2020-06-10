В Башкирии у депутата изъяли многомиллионное имущество
Сегодня, 14:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Решение об удовлетворении иска прокуратуры приняли в Балтачевском межрайонном суде.
Основанием для обращения в суд, передали в прокуратуре, послужили результаты проверки, которые выявили, что семья народного избранника в 2016 и 2018 году купила три квартиры в элитных домах Уфы, а также дорогостоящий автомобиль на сумму более 18 млн рублей.
В релизе ведомства отмечается, что у семьи депутата необходимых для покупки этого имущества доходов не было. Чтобы избежать ответственность депутат предоставил сведения о том, что якобы имеются договоры займа с близкими родственниками. Однако у тех таких финансовых возможностей нет.
В настоящий момент чиновник сложил свои полномочия по собственному желанию. Решение суда не вступило в законную силу.
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